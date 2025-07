Frana della Croda Marcora nuova colata ma non arriva all' Alemagna Attesa per le piogge | Serve una galleria

La frana della Croda Marcora si è verificata, e una nuova colata minaccia di scendere, ma fortunatamente non ha raggiunto l'Alemagna grazie alla presenza di una galleria di deviazione. Tuttavia, le previsioni meteo parlano di piogge incessanti in arrivo, che aumentano il rischio di ulteriori movimenti del terreno. La popolazione di San Vito di Cadore e Borca resta in allerta, pronta ad agire per proteggere le proprie case e la sicurezza di tutti.

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - Ore di attesa e di attenzione altissima. San Vito di Cadore (ma anche la vicina Borca) sta con un occhio alla montagna e l'altro ai bollettini meteo.

Oggi il controllo a San Vito di Cadore Il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo e alla protezione civile Massimo Bortoluzzi è stato oggi in sopralluogo nell'area interessata ieri pomeriggio dal distacco di materiale roccioso dalla Croda Marcora, tra Vai su Facebook

