Il maltempo e i temporali di sabato hanno nuovamente messo in ginocchio la zona Martesana, causando blackout e un'interruzione della rete elettrica che ha colpito anche i condizionatori. A Cernusco sul Naviglio, via Visconti e zone limitrofe sono rimasti senza corrente per diverse ore, creando disagi considerevoli. L'amministrazione locale si è mobilitata subito, offrendo supporto e assistenza. Ma quanto durerà ancora questa situazione?

Cernusco sul Naviglio – Di nuovo senza luce in Martesana, il disservizio, questa volta, si è registrato a Cernusco: ore senza corrente dopo i temporali di sabato. La zona, via Visconti e dintorni. L’amministrazione è subito corsa ai ripari e ha messo a disposizione fino a mezzanotte il numero verde della polizia locale «per anziani e fragili» rimasti senza telefono, cellulare compreso. Lamentele e segnalazioni per i tanti disagi causati dal guasto subito comunicato al gestore. La rabbia corre in rete, c’è chi minaccia l’esposto alla Procura per interruzione di pubblico servizio. Una situazione che si sta ripetendo sempre più frequentemente sul territorio, nei giorni scorsi mezzo Est Miano si è spento per il sovraccarico innescato dal consumo sopra la media causato da condizionatori e ventilatori accesi contro l’afa senza tregua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo e blackout in zona Martesana: rete in tilt pure per i condizionatori

