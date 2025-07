Giovane investita all’uscita del Twiga | l’automobilista positivo all’alcoltest

Una notte drammatica sulla costa versiliese: una giovane donna di 24 anni, in vacanza in Italia, è stata investita all’uscita di un noto locale. Fortunatamente, l’automobilista coinvolto è risultato positivo all’alcoltest, evidenziando ancora una volta l’importanza di rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti. Un episodio che ci invita a riflettere sui rischi e sulla responsabilità di ciascuno di noi nelle strade.

Versilia, 7 luglio 2025 – Una ragazza di 24 anni, poco prima dell’alba di ieri, all’uscita da un locale, è stata investita a Fiumetto, al confine con Forte dei Marmi. La ragazza, israeliana e in vacanza in Versilia, dopo aver trascorso la serata al Twiga, intorno alle 4.30 ha attraversato a piedi il lungomare sulle strisce pedonali per tornare all’auto. Un ragazzo, ventenne di Massa e alla guida di una Panda, stava procedendo verso nord per tornare a casa e l’ha investita. La ragazza, soccorsa dall’automedica proveniente da Querceta e dall’ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, è stata trasferita al “Versilia”, dove le è stata diagnosticata una frattura alla clavicola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane investita all’uscita del Twiga: l’automobilista positivo all’alcoltest

In questa notizia si parla di: investita - uscita - twiga - giovane

Giovane investita all’uscita del Twiga: l’automobilista positivo all’alcoltest.

Giovane investita sulle strisce all'uscita di scuola: paura in piazza Diaz ad Ancona - Corriere Adriatico - Una ragazza è stata investita poco dopo le 14 in piazza Diaz mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Da corriereadriatico.it

Investita sulle strisce all’uscita da scuola a Pescara, la 15enne non ce l'ha fatta: gli organi donati - Fanpage.it - Non ce l'ha fatta la ragazzina di 15 anni investita da un’auto in strada e ferita gravemente a Pescara esattamente una settimana fa all’uscita da scuola in via Falcone e Borsellino. Segnala fanpage.it