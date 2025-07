Dà in escandescenze e aggredisce due poliziotti davanti a un locale | arrestato

Una notte di tensione a Porto Sant’Elpidio, dove un uomo di 30 anni ha scatenato il panico aggredendo chiunque si avvicinasse, fino all’intervento della polizia. Nonostante l’arresto, il suo comportamento violento ha causato gravi conseguenze ai tutori dell’ordine, evidenziando ancora una volta quanto possa essere difficile mantenere la sicurezza pubblica in situazioni di estrema crisi. La vicenda mette in luce i rischi quotidiani affrontati dagli agenti e l’importanza di risposte tempestive ed efficaci.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 7 luglio 2025 – Sono intervenuti per difendere alcune persone prese di mira da un 30enne maceratese, che stava aggredendo chiunque si avvicinasse. Alla fine sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Non senza conseguenze, però, perché due dei poliziotti intervenuti hanno subìto, uno la frattura di un braccio, l’altro un forte trauma toracico. E’ accaduto ieri notte a Porto Sant’Elpidio. Il titolare di un locale, visto quanto stava accadendo, ha segnalato alla centrale operativa della questura che una persona in evidente stato di alterazione e la volante ha subito raggiunto il luogo segnalato e durante l’intervento, il 30enne ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dà in escandescenze e aggredisce due poliziotti davanti a un locale: arrestato

