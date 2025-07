Parchi e aree protette Liguria maglia nera in Italia Con i cacciatori nei consigli direttivi

La Liguria, con appena il 5,03% di territori protetti, si aggiudica il triste primato tra le regioni italiane, grazie anche alla presenza di cacciatori nei consigli direttivi dei parchi. Legambiente lancia l’allarme: i finanziamenti sono insufficienti e la tutela ambientale rischia di essere compromessa. È ora di riflettere sulle priorità e agire per preservare un patrimonio naturale che merita attenzione e risorse adeguate.

L'allarme di Legambiente: il territorio tutelato raggiunge appena il 5,03 per cento mentre la media nazionale si aggira sul 10 per cento. Dalla Regione finanziamenti insufficienti.

