Palazzina esplosa a Torino per una vendetta amorosa | il piano del vigilante per distruggere la ex compagna

Una tragica esplosione ha devastato una palazzina a Torino, rivelando un inquietante piano di vendetta amorosa. Giovanni Zippo, guardia giurata, ha orchestrato l’attentato contro la sua ex compagna, portando alla devastazione e all’arresto. Ora, ricoverato in ospedale con gravi ustioni, si apre un capitolo oscuro di gelosia e rabbia, che scuote la città e mette in luce i pericoli di emozioni incontrollate.

