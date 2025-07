Il Papa riapre la villa di Castel Gandolfo | Qui per riposare

Leone in vacanza sulle rive del Lago albano: riprende così la tradizione interrotta da Francesco, per la gioia degli abitanti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa riapre la villa di Castel Gandolfo: “Qui per riposare”

In questa notizia si parla di: papa - riapre - villa - castel

Papa Leone XIV riapre gli appartamenti in Vaticano - Papa Leone XIV ha riaperto gli appartamenti papali nel Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli imposti dopo la morte di Papa Francesco.

, #VaticanNewsIT Alla vigilia del trasferimento di #PapaLeoneXIV nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, dal 6 al 20 luglio per un periodo di Vai su Facebook

Il Papa riapre la villa di Castel Gandolfo: “Qui per riposare”; Il papa riapre Castel Gandolfo: oggi ha lasciato il Vaticano per un periodo di riposo nella villa pontificia; Castel Gandolfo, l'arrivo di Papa Leone: riapre il 'Vaticano d'estate'.

Il Papa riapre la villa di Castel Gandolfo: “Qui per riposare” - Leone in vacanza sulle rive del Lago albano: riprende così la tradizione interrotta da Francesco, per la gioia degli abitanti ... Segnala repubblica.it

Il Papa a Castel Gandolfo, Semeraro: “Potrà cambiare aria ma non smetterà di lavorare” - A Leone ho detto: per respirare l’aria pulita Villa Barberini è più opportuna perché basta ... Da repubblica.it