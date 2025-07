Clima d’odio contro gli ebrei Walker Meghnagi elenca gli episodi e incolpa il centrosinistra

In un momento in cui il mondo si confronta con crescenti fenomeni di intolleranza, le parole di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, lanciano un allarme urgente e condiviso. Attraverso una serie di episodi e dichiarazioni, egli denuncia la diffusione dell'odio antisemita, accusando il centrosinistra di non aver adottato adeguate misure di prevenzione. La questione richiede attenzione e azioni concrete: il nostro impegno è fondamentale per contrastare ogni forma di discriminazione.

All’ora del pranzo domenicale, le agenzie di stampa battono alcune dichiarazioni allarmate del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnag i: “La legislazione in merito ai cosiddetti reati d’odio è insufficiente, non tutela non previene. Lo vediamo ormai ogni giorno. Inoltre ci sarebbe bisogno di una campagna di sensibilizzazione contro l’antisemitismo finalizzata a prevenire”. Non è finita. Meghnagi aggiunge: “Siamo seriamente preoccupati per quanto sta accadendo e vorremmo che l’emergenza venisse condivisa urgentemente anche dal legislatore. Nelle ultime settimane c’è stato uno stillicidio di episodi che mettono a rischio l’incolumità degli ebrei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Clima d’odio contro gli ebrei, Walker Meghnagi elenca gli episodi e incolpa il centrosinistra

