Colloqui Israele-Hamas nulla di fatto

I colloqui tra Israele e Hamas si sono conclusi senza un accordo, lasciando l’atmosfera tesa e incerta. A Doha, mediati da Egitto e Qatar, le parti hanno mostrato divisioni profonde, evidenziando la complessità della crisi a Gaza. Con il mandato israeliano ormai ristretto, il futuro del cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi appare ancora più ambiguo. La sfida ora è trovare una soluzione diplomatica che possa evitare un’escalation di violenza.

1.45 Si conclude senza un accordo il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. I colloqui si sono tenuti nella capitale del Qatar, Doha,mediati da Egitto e Qatar.La delegazione israeliana sembra non disponesse di un mandato sufficientemente ampio per raggiungere un accordo con Hamas. Il premier israeliano Netanyahu aveva definito ieri 'inaccettabili' le modifiche chieste da Hamas alla proposta di accordo per il cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it