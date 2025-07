Giubileo dei Giovani di Roma tappa a Perugia | attesi 5200 ragazzi La macchina dell’accoglienza

L’attesa è palpabile: a Perugia, in vista del grande Giubileo dei Giovani, si prepara una macchina organizzativa senza precedenti. Con 5.200 giovani provenienti da tutto il mondo, tra Liguria, Lombardia, Polonia e oltre, l’accoglienza sarà un vero e proprio abbraccio di solidarietà e speranza. La collaborazione tra Diocesi, Comune, Provincia e Regione promette di rendere questa tappa un’esperienza indimenticabile, dimostrando che l’unità e l’accoglienza sono il cuore di questo straordinario evento.

Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione. Si tratta di dare accoglienza a quasi 5.200 giovani provenienti da Liguria, Lombardia, Veneto, Spagna, Croazia, Cecoslovacchia, Polonia, Stati Uniti, Perù, Svizzera, Brasile, Honduras e Cile: tutti ragazzi che parteciperanno all'incontro con il Papa a Roma nell'ambito del Giubileo dei Giovani e che hanno bisogno di ospitalità sia all'"andata" che al "ritorno" del loro pellegrinaggio, a partire dal 26 luglio e dopo il 7 agosto. Saranno allestite strutture per il pernotto, almeno 21 tra palestre, centri e oratori; poi l'approvvigionamento del vitto, la sicurezza, i trasporti, fino ai presidi igienico-sanitari.

