Atc quattro ore di sciopero Tutta la politica ha fallito Cub Trasporti incrocia le braccia

Il trasporto pubblico locale si ferma ancora, un gesto forte per denunciare il disastro che coinvolge il settore. Quattro ore di sciopero, indette dal sindacato Cub Trasporti, evidenziano un sistema in crisi e una politica fallimentare che non riesce a garantire servizi adeguati ai cittadini. La Spezia si ferma, ma il messaggio risuona forte: è arrivato il momento di cambiare rotta e ascoltare le esigenze di chi quotidianamente si affida al trasporto pubblico.

La Spezia, 7 luglio 2025 – Quattro ore di sciopero per denunciare il "disastro" del trasporto pubblico locale. Oggi la serrata indetta dall'organizzazione sindacale Cub Trasporti: dalle 11 alle 15 sia per il personale viaggiante sia per quello di officina, le ultime quattro ore del turno per il resto del personale della partecipata del trasporto pubblico (compreso quello delle biglietterie). Tante le criticità sollevate dal sindacato. " Il tpl alla Spezia è totalmente in crisi. Un disastro annunciato, frutto di anni di incompetenza, pressappochismo e silenzi colpevoli. Un'azienda che non ascolta, istituzioni che si voltano dall'altra parte e intanto chi lavora e chi viaggia paga ogni giorno il prezzo di questa vergogna.

