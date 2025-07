Caterina Provvedi in Don Matteo 15 chi è il nuovo maresciallo interpretato dall’attrice Irene Giancontieri

In arrivo nella quindicesima stagione di Don Matteo, Caterina Provvedi si affaccia come una delle new entry più intriganti, interpretando il nuovo maresciallo interpretato dall'attrice Irene Giancontieri. Una rivelazione che promette di regalare sorprese e approfondimenti al cast già amato dal pubblico. Ma chi è Caterina Provvedi in Don Matteo? Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante novità che potrebbe diventare il volto simbolo della stagione.

Caterina Provvedi in Don Matteo 15, la new entry del cast. In Don Matteo 15 entra Caterina Provvedi nel cast della quindicesima stagione. Si tratta di uno dei personaggi rivelazione della prossima serie, già da come si legge dalla trama di presentazione. Una new entry promettente, insomma, che potrebbe diventare uno dei volti più interessanti della nuova stagione televisiva italiana. Ma chi è Caterina Provvedi in Don Matteo? Scopriamo qualcosa di più sul personaggio e l’attrice Irene Giancontieri. Caterina Provvedi chi è il nuovo maresciallo di Don Matteo 15. L’arrivo del nuovo maresciallo Caterina Provvedi nella caserma di Spoleto potrebbe rompere gli equilibri e mettere Cecchini in una difficile posizione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Caterina Provvedi in Don Matteo 15, chi è il nuovo maresciallo interpretato dall’attrice Irene Giancontieri

In questa notizia si parla di: caterina - provvedi - matteo - attrice

In Don Matteo 15 ci sarà un nuovo maresciallo. Caterina Provvedi è la new entry nel cast della quindicesima stagione, un personaggio che creerà scompiglio in caserma. Non solo a Cecchini, ma anche alla nuova coppia Diego e Giulia. Nascerà un triangol Vai su Facebook

Matteo Provvedi, chi è il fratello di Giulia e Silvia?/ Fidanzata, lavoro da dj e il sogno da calciatore - IlSussidiario.net - Dall’account Facebook di Matteo Provvedi, il fratello di Giulia e Silvia Provvedi, si scopre che al momento vive a Ibiza in Spagna, dove fa il dj e produce musica Technohouse, Techno e Ambient. Secondo ilsussidiario.net

Nathalie Guetta, il dramma dell'attrice di Don Matteo: «Non ho più nulla» - Leggo.it - Nathalie Guetta, l’attrice che in Don Matteo interpreta la simpatica perpetua, è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ e con la conduttrice partenopea ha parlato della sua vita ... Segnala leggo.it