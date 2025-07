Il Papa a Castel Gandolfo Semeraro | Potrà cambiare aria ma non smetterà di lavorare

Il papa a Castel Gandolfo, tra il suggestivo scenario di Villa Barberini e la vista incantevole di Anzio, sceglie di cambiare aria senza mai interrompere il suo impegno. Semeraro racconta come Francesco preferisca luoghi tranquilli e immersi nella natura, dove poter respirare aria pura e mantenere vivo il suo spirito di servizio. Un modo per ricaricare le energie senza perdere di vista la sua missione, perché anche in relax, il suo lavoro non si ferma mai.

“Francesco non aveva in testa le vacanze, non era nel suo stile. A Leone ho detto: per respirare l’aria pulita Villa Barberini è piĂą opportuna perchĂ© basta uscire e c’è il bosco, poco lontano c’è una meravigliosa terrazza da cui si vede Anzio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa a Castel Gandolfo, Semeraro: “PotrĂ cambiare aria ma non smetterĂ di lavorare”

In questa notizia si parla di: aria - papa - castel - gandolfo

Aria e Loris Karius come gemelli: la figlia di Diletta Leotta sfoggia la stessa pettinatura del papĂ - L'irresistibile somiglianza tra Loris Karius e la piccola Aria, figlia di Diletta Leotta, conquista il cuore di tutti.

Contrariamente a Bergoglio – che rimaneva a Santa Marta anche a Ferragosto – Papa Leone XIV soggiornerà a Castel Gandolfo per sfuggire al caldo e all'afa romana Vai su Facebook

Il Papa a Castel Gandolfo, Semeraro: “Potrà cambiare aria ma non smetterà di lavorare”; Le vacanze fuori porta dei papi. Leone torna a Castel Gandolfo; Castel Gandolfo, grande attesa per l’arrivo di Papa Leone XIV e per l’Angelus che manderà il borgo in mondovisione.

Il Papa a Castel Gandolfo, Semeraro: “Potrà cambiare aria ma non smetterà di lavorare” - A Leone ho detto: per respirare l’aria pulita Villa Barberini è più opportuna perché basta ... Scrive repubblica.it

Il Papa riapre la villa di Castel Gandolfo: “Qui per riposare” - Leone in vacanza sulle rive del Lago albano: riprende così la tradizione interrotta da Francesco, per la gioia degli abitanti ... repubblica.it scrive