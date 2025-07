Un finale di anime indimenticabile | il capolavoro di dieci anni fa

la suspense palpabile di quella conclusione hanno elevato questo capolavoro al di sopra di qualsiasi altra serie, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei fan e definendo nuovi standard per le finali di anime.

Le conclusioni delle serie anime sono spesso ricordate per la loro capacità di lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori. Tra queste, una delle più iconiche e influenti è senza dubbio quella di Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Concludendo quasi vent'anni fa, il suo finale ha rivoluzionato il modo in cui si percepiscono le chiusure narrative nel mondo dell'animazione giapponese. La potenza emotiva, la complessità morale e l'audacia della sua scena finale continuano a rappresentare un punto di riferimento irraggiungibile. code geass: un capolavoro narrativo e visivo. una delle migliori serie originali mai realizzate.