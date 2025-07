Accoltellato all' addome dopo gli apprezzamenti a una donna grave un 20enne Terzo caso in pochi giorni in città | Violenza tribale

La violenza insensata scuote Rovigo ancora una volta, lasciando la comunità sgomenta. Dopo due episodi simili nelle scorse settimane, un giovane di 20 anni è stato accoltellato all’addome dopo aver fatto apprezzamenti a una donna, in un clima di escalation di violenza tribale. Un gravissimo episodio che riaccende la preoccupazione sulla sicurezza cittadina e sulla capacità di prevenire simili tragedie. La città chiede risposte e giustizia.

ROVIGO - Ancora violenza a Rovigo. Sabato sera (5 luglio) attorno alle 23.30 il capoluogo del Polesine ha vissuto il terzo episodio di brutalità nell?arco di una settimana. Un ventenne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellato all'addome dopo gli apprezzamenti a una donna, grave un 20enne. Terzo caso in pochi giorni in città: «Violenza tribale»

In questa notizia si parla di: terzo - violenza - accoltellato - addome

Bologna, duplice cruento omicidio. Fermato il terzo uomo; Femminicidio Torino, donna di 61 anni accoltellata dal marito a Grugliasco; Avvocatura ancora in pericolo in Calabria. Accoltellato nel suo studio un legale a Corigliano Rossano.

La cena alcolica finisce in violenza Un uomo accoltellato all’addome - Il Giorno - La cena alcolica finisce in violenza Un uomo accoltellato all’addome Pregiudicato invita a casa due amici, si ubriacano e iniziano a discutere. Segnala ilgiorno.it

Accoltellamento in centro a Rovigo nella notte, 20enne colpito a petto e addome: è il terzo in pochi giorni VIDEO - Accoltellamento in centro a Rovigo questa notte, tra il 5 e il 6 luglio, è il terzo nel giro di pochi giorni. Secondo msn.com