Nuova Volkswagen T-Roc 2025 | ecco quando arriva il nuovo modello

Preparati a scoprire la rivoluzione nel mondo dei SUV compatti! La nuova Volkswagen T-Roc di seconda generazione sta per arrivare, promettendo innovazioni sorprendenti e un design ancora più accattivante. Dopo il suo debutto ufficiale ad agosto e la presentazione al Salone di Monaco a settembre 2025, questa vettura si appresta a conquistare il mercato. Ecco tutto quello che devi sapere sul suo lancio e le novità che porta con sé...

La nuova Volkswagen T?Roc di seconda generazione sarà ufficialmente presentata in agosto in un evento dedicato e farà poi il suo debutto pubblico al Salone dell’Automobile di Monaco, che si terrà a settembre 2025. Ecco il calendario del suo lancio: Agosto 2025: unveiling ufficiale (evento Volkswagen, non aperto al pubblico). Settembre 2025: presentazione al Munich Motor Show (IAA Mobility). Inoltre, la nuova T?Roc introdurrà per la prima volta per VW una motorizzazione full?hybrid sul modello (alimentata da un sistema stile Toyota HEV), che sarà poi condivisa con Golf e Tiguan. In sintesi. Il reveal al Salone di Monaco è confermato — ma non sarà il primo momento in cui la vedremo, quello succederà già ad agosto in un evento dedicato. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it