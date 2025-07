Ammazzatemi poi cosa otterrete? Violenta rapina in casa nella notte

Una notte che ha cambiato per sempre la vita di un'anziana coppia a Santa Maria a Monte, quando una violenta rapina in casa si è trasformata in un incubo. Tra minacce e aggressioni, le vittime hanno vissuto momenti di paura indicibili. Ecco cosa è successo quella tragica notte e quali sono state le conseguenze di un atto così brutale, che lascia tutti senza parole.

Santa Maria a Monte, 7 luglio 2025 – ”A un certo punto gli ho detto ammazzatemi. Poi cosa avrete ottenuto?». Parla dal letto di ospedale do ve è ricoverato l’anziano ex imprenditore di Ponticelli che poco prima della mezzanotte tra sabato e domenica è stato picchiato da una banda di rapinatori che hanno fatto irruzione nella sua casa dove si trovava insieme alla moglie. Anche lei presa a schiaffi e pugni dai malviventi. L’uomo è stato trattenuto in osservazione al Lotti di Pontedera mentre la moglie è stata dimessa dopo gli accertamenti in pronto soccorso. Sono stati momenti terribili quelli vissuti dalla coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Ammazzatemi, poi cosa otterrete?». Violenta rapina in casa nella notte

