Il Mediterraneo bollente | quando il clima cambia anche i pesci sulle nostre tavole

il Mediterraneo bollente sta riscrivendo le regole del nostro mare. Mentre l’onda di caldo intenso colpisce le coste e i pescatori, anche i pesci devono adattarsi a questo clima impazzito. Le conseguenze sono profonde: nuove specie emergono, i mercati cambiano e le nostre tavole si riempiono di scelte inaspettate. Sandrine, esperta di biodiversità marina, ci guida attraverso questa sorprendente rivoluzione sott’acqua, scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

Mediterraneo, il caldo opprimente non risparmia nemmeno il mare. E mentre gli esseri umani cercano refrigerio sotto ombrelloni e condizionatori, anche i pesci si adattano alla nuova realtà climatica. Tuttavia, questo cambiamento ha conseguenze che vanno ben oltre la semplice sopravvivenza: sta trasformando le specie marine, i mercati ittici e persino le abitudini alimentari delle persone. Un mare troppo caldo per i pesci tradizionali. Sandrine, una commerciante di pesce al Porto Vecchio di Marsiglia, non nasconde lo sconforto. “I clienti ci chiedono: ‘Non avete orate?’. Normalmente ne avremmo, ma ora, a causa del caldo, non ne abbiamo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it