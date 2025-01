Quotidiano.net - I duetti di Sanremo. Bomba misogina al Festival. Altro colpo di Fedez (& Masini)

Ora che il rituale annuncio al Tg ha conferito pure aidel venerdì (14 febbraio) il crisma dell’ufficialità, il puzzle musicale di questa 75ª edizione deldiè quasi completo. Sul filo di lana, ovvero la comunicazione della lista ieri mattina da parte del direttore artistico-conduttore Carlo Conti, Irama e Arisa hanno fatto sapere che canteranno Say something di Christina Aguilera e A Great Big World, Sarah Toscano Overdrive di e con i francesi Ofenbach, Achille Lauro ed Elodie un mix della A mano a mano di Riccardo Cocciante (portata al grande pubblico da Rino Gaetano) e Folle città di Loredana Bertè. Ufficializzata pure la presenza die Marcocon Bella stronza, scelta che per Conti fa il paio con quella di avere in gara habitué delle cronache non propriamente rosa come Emis Killa, lo stessoe Tony Effe; I primi due per le loro amicizie pericolose (nel caso del primo pure legami societari) con ambienti della tifoseria rossonera in odore di malavita e il terzo per la misoginia di testi controversi di cui s’è spogliato completamente nel brano con cui affronta la gara per la prima volta, convincendosi, sembra, a mettere addirittura delle barre contro la violenza di genere nel testo della Tutto il resto è noia di Califano che condivide con Noemi la sera del venerdì.