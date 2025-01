Tvzap.it - “È un periodo difficile”. Federica Pellegrini, la rivelazione su di lei e il marito Matteo

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. L’ex campionessa olimpicaè stata la prima ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 26 gennaio su Canale 5. La conduttrice l’ha accolta in studio per una lunga chiacchierata, durante la quale si è discusso della sua carriera, della recente esperienza televisiva e della sua vita familiare. La nuotatrice ha dedicato parte della conversazione anche al legame con ilGiunta, con il quale starebbe vivendo un momento complicato. (.)Leggi anche: Eleonora Giorgi e il tumore, i figli: “La accompagneremo, non possiamo fare più nulla”Leggi anche: Paolo Bonolis verso il rinnovo con Mediaset: ecco chi potrebbe sostituireospite a “Verissimo”Dopo aver conquistato il pubblico sul palco dell’ultima edizione di Ballando con le stelle (e aver anche sfiorato il podio)si racconta in una nuova comparsata televisiva.