Cosa è cambiato in questi 10 anni di Dying Light?

Una decade videoludica è senz’ombra di dubbio un periodo abbastanza lungo da smuovere e definire diversi concetti base dell’industria. Infatti, in poco più di 10, siamo stati testimoni di quanto è semplice cambiare tutte le carte in tavola per svariati sviluppatori. Si potrebbe dire che, durante la scorsa generazione di console, siamo stati testimoni dei cosiddetti ultimi residui di creatività, in quanto, tantissime case di sviluppo hanno saputo regalarci perle uniche grazie soltanto al coraggio e alla voglia di sperimentare.Esattamente come gliprima della settima generazione, il mondo videoludico puntava molto di più sulla creatività e sull’azzardo. Ed è forse per questo che oggi, dopo ben 10dalla sua uscita, stiamo ancora parlando di?Ma come ha fatto un gioco come, rimanere impresso nella memoria di un numero estremamente vasto di giocatori, pur sapendo la competizione avuta nel tempo? Insomma, come faceva un prodotto cosi basilare a diventare estremamente essenziale per il genere e per un’intera generazione videoludica? Una risposta semplice, decisamente non esiste.