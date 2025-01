Screenworld.it - Before Sunrise: storia di chi resta e di chi parte

(Prima dell’alba) è l’esempio che alcuni film riescono a superare la prova del tempo in modo egregio, in punta di piedi. Il primo film della celebreTrilogy compie 30 anni: curioso che sia proprio un’opera che racconta il tempo a elevarsi al di sopra di esso. A questo concetto associamo spesso Christopher Nolan e il suo cinema, ma si celebra sempre poco chi, da più di trent’anni, ha fatto delle storie e del tempo il cuore della sua produzione cinematografica: Richard Linklater.Se avete una manciata di ore, recuperate Dream is Destiny, documentario dedicato proprio al regista texano: in una delle primissime sequenze, la camera segue Linklater in una stanza piena di scaffali e quaderni. In ognuno di essi sono presenti migliaia e migliaia di storie scritte dal regista. Storie non complete, bensì appunti, ispirazioni che rimangono lì, a riposare, per poi essere riprese nel giro di giorni, mesi o anni.