Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 27 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

, lunedì 27è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 27, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diStando alleandrà in onda l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 13. E i telespettatori vedranno, dopo tanta attesa, Gianmarco Steri salire sul. La non scelta di Martina De Ioannon, infatti, ha accettato la proposta di Maria De Filippi: sarà lui il nuovo tronista. Ballerà con la ‘collega’ Francesca, poi per lui comincerà una nuova avventura.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, lunedì 27, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.