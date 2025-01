Quotidiano.net - Uniti per la mobilità. Easy Park Group acquisisce Flowbird

Leggi su Quotidiano.net

L’unione delle competenze per offrire soluzioni complete per il parcheggio e il trasporto, facilitando laurbana a livello globale ed espandendosi in nuovi mercati., azienda di riferimento nella fornitura di soluzioni digitali per la sosta e la, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di. Cameron Clayton, attuale Ceo di, assume lo stesso incarico nella nuova società congiunta mentre Frédéric Beylier, ceo di, lascerà l’azienda. Questa nuova realtà, spiega Clayton "rappresenta un passo avanti verso un utilizzo più efficiente degli spazi a livello globale, conche si uniscono in un unico team". L’acquisizione offre alla società congiunta una posizione privilegiata per rendere le città più vivibili grazie a soluzioni innovative per il parcheggio e la