Teatro a Cavriglia. Un viaggio con Bartali

C’è "Quanta strada ha fatto!" per la stagione 2024/25 delComunale di. Sei appuntamenti fino ad aprile con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale grazie al cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. In occasione del Giorno della Memoria, domani alle ore 21.30 e martedì 28 gennaio alle 10 in matinée per le scuole, alComunale arriva Beatrice Visibelli con Quanta strada ha fatto! di Nicola Zavagli. Uncontra le pagine più famose e quelle più segrete della sua personalità. Dall’infanzia a Ponte a Ema al primo incontro con la bicicletta sui colli fiorentini. Il successo, la mitica rivalità con Coppi, le vittorie al Giro d’Italia e la doppietta al Tour de France.