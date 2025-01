Oasport.it - Sinner supera ancora Pietrangeli: mai un italiano aveva vinto 3 Slam. L’elenco completo

Jannikè diventato il primoad avertre tornei del Grandin singolare:to anche in questa particolare graduatoria Nicola, vittorioso al Roland Garros nel 1959 e nel 1960., però, nel complesso ha, considerando anche i successi nel doppio maschile con Orlando Sirola, sempre nel Roland Garros 1959, e nel doppio misto con la britannica Shirley Bloomer Brasher, nel Roland Garros 1958.In singolare maschile l’unico altroad aver trionfato è Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros 1976, mentre nel singolare femminile i successi portano la firma di Francesca Schiavone, che conquistò il Roland Garros 2010, e Flavia Pennetta, vittoriosa agli US Open 2015. L’Italia, però, vanta numerosi altri successi in doppio, oltre a quelli già citati.