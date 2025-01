Sport.quotidiano.net - Reggiana, batti Palermo e... Var. Siciliani tosti, con una difesa super

Speriamo che per una volta si possa parlare di calcio e non di arbitri, di Var e di polemiche assortite. Se trionferà ‘il pallone’ allora lavista ultimamente avrà buone possibilità di uscire dal ‘Città del Tricolore’ con qualche sorriso in tasca, altrimenti. Meglio non pensarci. I granata aspettano unimbottito di talento ed esperienza: dal veterano Sirigu tra i pali, passando per Brunori (2 reti) a Le Douaron (4) e fino ad arrivare ai centrocampisti Ranocchia (5 assist) e Gomes, quest’ultimo a segno proprio contro i granata nella gara d’andata. Un battaglione a cui adesso potrebbe essere aggiunto anche Pohjanpalo, il bomber che ha già trascinato alla promozione il Venezia e che istanno trattano ad oltranza. Un’operazione che dà l’idea delle ambizioni di questo club che dopo lo scossone dirigenziale di inizio anno (via il ds Morgan De Sanctis e dentro l’esperto Carlo Osti) sembra aver trovato più serenità.