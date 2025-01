Ilveggente.it - Lotteria, il metodo segreto che in pochi conoscono: provare per credere

Vincere lasarà anche difficile, ma non impossibile. Non escludiamo che abbiate già sentito parlare di lui. Ipotizziamo, al contrario, che il nome Stefan Mandel vi sia familiare e che conosciate, almeno in parte, la sua storia. Una storia incredibile in tutto e per tutto, della quale si è a lungo parlato e della quale, ancora oggi, si continua a parlare, tanto è singolare ed unica nel suo genere., ilche inperSiamo negli anni ’90 e il Mandel che abbiamo nominato pocanzi, di origini romene, lavora come economista. Il suo nome, dicevamo, è legato ad un’impresa che definirla epica sarebbe estremamente riduttivo. L’uomo di cui vi stiamo parlando, pensate un po’, ha vinto lanon una, non due, e nemmeno tre volte. Ha centrato il jackpot, udite udite, per ben 14 volte.