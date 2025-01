Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Milano 0-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le meneghine non si distraggono nel derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:26 Dopo i fasti della Champions League lenon sisuperando in tre parziali le corregionali di. A margine di un primo set rivedibile è salita in cattedra Paola Egonu, trascinatrice delle sue al pari di una perfetta Orro. Bene anche Danesi e Daalderop, a fasi alterne Sylla e Cazaute. Tra le padrone di casa buona prova di Sartori, discontinue invece Obossa e Van Avermaet.16-250-3 (22-25, 23-25, 16-25). MURO CAZAUTE! Non passa Van Avermaet, termine qui illombardo.16-24 ANCORA MURO EGONU!16-23 MURO EGONU! Disinnescato il contrattacco delle padrone di casa.16-22 Egonu stringe troppo l’angolo del contrattacco.15-22 MURO DANESI!vede sempre più il traguardo.15-21 Daalderop approfitta della ricezione errata delle avversarie.