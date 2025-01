Calciomercato.it - Via Vlahovic e non Cambiaso: “La Juve accetta 35 milioni” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Thiago Motta lo esclude nuovamente e il centravanti serbo è ormai un caso alla Continassa: futuro lontano dalla ‘Vecchia Signora’Subito in campo dopo l’ufficialità e i primi allenamenti con lantus. Randal Kolo Muani è pronto ad esordire con la maglia bianconera nell’anticipo di questo pomeriggio contro la capolista Napoli.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itRisolto l’intoppo burocratico per il tesseramento con il Paris Saint-Germain, l’attaccante francese è stato convocato da Thiago Motta che ieri nell’allenamento di rifinitura lo ha provato anche nella formazione iniziale. A serio rischio c’è la titolarità di Dusan, destinato all’ennesima esclusione dal primo minuto. Per il serbo si tratterebbe della terza panchina consecutiva dopo Milan e Bruges, ponendo ulteriori interrogativi sul proprio futuro alla