SmackDown 24.01.2025 La notte delle dichiarazioni per la Royal Rumble

Benvenuti all’analisi delloandato in scena dal Moody Center di Austin, Texas. Una puntata che vede diversi annunci per lafemminile e l’attesa firma del contratto tra Cody Rhodes e Kevin Owens.Lo show si apre con alcune immagini di Tama Tonga, Jacob Fatu, LA Knight e Tiffany Stratton che arrivano nell’arena.Joe Tessitore introduce lo show dal ring e invita Cody Rhodes. Il WWE Champion parla del contratto che dovrà firmare domani a Saturday Night’s Main Event con Kevin Owens, dicendo che Shawn Michaels è la persona perfetta per moderare. Parla di come Kevin Owens scelga sempre la via più facile, ma nel Ladder Match non ci saranno scuse. Conclude dicendo che anche se sorride e stringe la mano, ha imparato da Randy Orton ad essere “cattivo”.BACKSTAGE: Pretty Deadly incontrano DIY.