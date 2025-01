Quotidiano.net - Paul McCartney avverte: IA minaccia i diritti d'autore nella musica

Un allarme rosso sull'impatto di un abuso della tecnologia legata all'intelligenza artificiale sullaè stato lanciato in questo fine settimana da, leggenda dei Beatles, del rock e del pop mondiale in una rara intervista concessa alla Bbc. Intervistaquale sir, ancora pienamente attivo a 82 anni suonati e reduce nelle scorse settimane dalla conclusione londinese dall'ennesimo tour, ha alzato la voce in difesa deid', messi potenzialmente a rischio da un'utilizzo sregolato dell'IA, e contro lo stesso governo britannico: ai suoi occhi fin troppo incline a favorire lo sviluppo di questa rivoluzione tecnologica, lasciando mano libera al business, anche dopo la svolta che ha riportato al potere il laburisti (sotto la leadership moderata di Keir Starmer) sulla scia di 14 anni di governi conservatori.