Occhio al bomber Cerri, insidia i nerazzurri

Una giornata quella di ieri che, per i tifosi della Salernitana, ha portato una buona notizia: Albertoè tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Roberto Breda per la partita della Cetilar Arena contro il Pisa di domani pomeriggio. Dopo i tre gol segnati nelle prime due partite con la maglia della squadra campana dal momento del suo arrivo dal Como, pare aver superato i problemi al ginche hanno messo a dura prova la sua presenza, e dovrebbe confermare la coppia offensiva con Antonio Raimondo. Il centravanti sarà il pericolo pubblico numero uno per la retroguardia nerazzurra, priva per l’occasione del suo capitano Caracciolo, squalificato. Canestrelli è destinato a prendere la posizione al centro, come accadde contro la Sampdoria il 29 dicembre, quando annullò Coda e Tutino.