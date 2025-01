Terzotemponapoli.com - Napoli-Juventus, Spinazzola: “Vincere aiuta a vincere”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Leonardoè il ritratto della felicità dopo il successo delsulla. Ancora una volta l’esterno sinistro, chiamato a tamponare l’assenza dell’infortunato Olivera, ha disputato una grande partita. Chiamato all’ennesima assunzione di responsabilità, l’ex Roma non si è di certo risparmiato. Il laterale ha speso tutto se stesso, tra spinta in attacco e sacrificio nei ripiegamenti difensivi. Insieme a Neres, è stato una spina nel fianco per Gatti e compagni nella retroguardia bianconera. Di seguito quanto ha dichiarato a DAZN dopo il match vittorioso degli azzurri.: “A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare un pochino Lobotka per eludere il loro pressing“Così il terzino sinistro della squadra di Conte: “A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare un pochino Lobotka per eludere il loro pressing.