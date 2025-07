Pisa Tramoni ancora protagonista | l’idea di Gilardino per inserirlo nelle sue idee di gioco

Pisa, Matteo Tramoni protagonista anche nella stagione del ritorno in Serie A: Gilardino al lavoro per adattarlo al suo gioco, ecco le opzioni Non è un enigma da risolvere in fretta, ma di certo è una questione chiave per il Pisa che si prepara al ritorno in Serie A dopo 34 anni: dove giocherĂ  Matteo

Tramoni, futuro nerazzurro. “Voglio giocare la Serie A vestendo la maglia del Pisa” - Pisa, 13 maggio 2025 – Sono tanti i nomi marchiati a fuoco nella storia della meravigliosa galoppata del Pisa verso la Serie A, e su tutti brilla la firma di Matteo Tramoni.

Calciomercato #Pisa, #Tramoni quinquennale. Contatti per #Goldaniga del #Como. #Joronen per la porta Secondo prolungamento in pochi mesi per Matteo Tramoni, con la societĂ nerazzurra che, viste le tante richieste dalla Serie A, ha deciso di legare il futu Vai su Facebook

