Il Psg non è riuscito ad imporsi contro il Chelsea nella finale del Mondiale per club. La squadra inglese guidata da Enzo Maresca è riuscita a spuntarla con un netto 3-0. Ciò che ha preoccupato della squadra di Luis Enrique è stata la fase difensiva; il Psg ha lasciato tanti spazi e il Chelsea ne ha approfittato. Psg irriconoscibile contro il Chelsea nella finale del Mondiale per club. L’Equipe scrive: E’ passato molto tempo da quando non vedevamo un Psg così. Anche nei quarti contro il Bayern Monaco, il club che lo aveva messo più in difficoltà finora, i parigini avevano fatto la loro partita, con le loro armi, faccia a faccia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La barca imbattibile del Psg sembrava una zattera contro il Chelsea (L’Equipe)

