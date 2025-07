Trump a Macron | ‘Putin vuole prendersi tutta l’Ucraina’

“Vuole prendersi tutto”. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo omologo francese Emmanuel Macron subito dopo la sua telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. È quanto ha rivelato ad Axios una fonte a conoscenza diretta della questione. Media Usa: “Trump oggi annuncia nuovo piano per Kiev, anche armi offensive”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump a Macron: ‘Putin vuole prendersi tutta l’Ucraina’

In questa notizia si parla di: trump - macron - putin - vuole

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma

Ucraina, per Trump “giorno grandioso”. Ma Macron frena: “Proposta Putin non basta” - (Adnkronos) – Dopo la risposta di Putin alla richiesta di tregua di un mese tra Russia e Ucraina dei leader Ue, arrivano le prime reazioni alle parole del leader del Cremlino.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Trump a Macron: Putin vuole prendersi tutta l'Ucraina #ucraina #russia #guerra #14luglio Vai su X

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Emmanuel Macron tornano al dialogo dopo 3 anni di silenzio e affrontano il tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Donald Trump, intanto, ferma forniture militari a Kiev con una decisione che rischia di avere un impatto i Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Sumy, raid russo su una scuola: diversi feriti; Ucraina, oggi l'annuncio di Trump sul piano di armi per Kiev. Macron: Europa mai così in pericolo; Trump: invieremo Patriot all’Ucraina ma pagherà la Nato.

Media, Trump a Macron, 'Putin vuole prendersi tutto' - Donald Trump ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che il leader russo Vladimir Putin "vuole prendersi tutto", riferendosi ad una prevista nuova offensiva di Mosca ne ... Segnala tuttosport.com

Trump: "Invieremo i Patriot a Kiev". La telefonata con Macron: "Putin vuole prendersi tutto" - Oggi l'incontro tra Donald e il segretario generale della Nato Mark Rutte ... msn.com scrive