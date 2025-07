Scatta l' assunzione per 54mila insegnanti | come avviene l' assegnazione delle cattedre

Per il prossimo anno scolastico ci saranno 54mila insegnanti piĂą. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 20252026. Si tratta di 48.504 posti, dei quali 13. 🔗 Leggi su Today.it

