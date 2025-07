Donald Trump contro Rosie O’Donnell. Continua la faida a distanza tra il Presidente degli Stati Uniti d’America e la comica e attrice. “È una minaccia per l’umanità “, ha dichiarato il tycoon sui social lo scorso 12 luglio, dopo l’ennesimo critica da parte della donna, da sempre sua aspra antagonista, da ben prima che iniziasse l’ascesa in politica. “A causa del fatto che Rosie O’Donnell non è nell’interesse del nostro grande Paese, sto prendendo in seria considerazione l’ idea di toglierle la cittadinanza “, ha poi aggiunto Donald Trump. Una sentenza della Corte Suprema risalente a decenni fa vieta espressamente tale azione da parte del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ehi Donald Trump, sei di nuovo scosso? Mi chiami 'minaccia per l'umanità' perché sono tutto ciò che temi: un'americana che se n'è andata dal tuo Paese, a cui hai dato fuoco": parla Rosie O'Donnell