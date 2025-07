Bucine. Alla Rsa nasce il “Giardino Alzheimer”.

Arezzo, 14 luglio 2025 ‚Äď Il 10 luglio scorso presso la RSA Fabbri Bicoli di Bucine, √® stato inaugurato il Giardino Alzheimer: uno spazio verde progettato con attenzione e sensibilit√† per offrire benessere, offerta sensoriale e momenti di serenit√† alle persone affette da decadimento cognitivo. Un ambiente protetto e accogliente, pensato per promuovere la qualit√† della vita e il contatto con la natura. Con la riqualificazione strutturale del giardino terapeutico, il Comune si √® posto l'obiettivo di restituire alla vita uno spazio sicuro, stimolante e accogliente. Un luogo pensato per favorire il benessere degli ospiti, dove poter ritrovare momenti di calma, stimolare la memoria e riscoprire connessioni affettive e sensoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

