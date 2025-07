Allen il testimone che lo ha lasciato andare rischia l' accusa di abbandono di minore | Mi è scappato di mano volevo solo aiutare

Ora che il piccolo Allen Bernard Ganao è al sicuro tra le braccia dei genitori dopo aver vagato per 36 ore sulle colline di Ventimiglia, c'è un'altra questione riguardo la.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: auto sequestrata al testimone, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il bambino di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, sequestrata l'auto del testimone: "L'ho accompagnato in macchina" - È stata sequestrata l'auto del testimone che ha detto di aver aiutato il piccolo Allen Bernard Ganao (e non Alain come precedentemente detto) ad attraversare la strada a piedi.

Bimbo scomparso a Ventimiglia, i Carabinieri torchiano il «testimone»: perquisita la casa, sequestrata l’auto. Allen ancora non si trova - Si cercano nell’auto dell’ultima persona che lo avrebbe visto vivo le tracce di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni residente a Torino che è scomparso dal camping Por La Mar nella zona di Latte, a Ventimiglia, la sera di venerdì (una precedente versione indicata dagli investigatori lo identificava con il primo nome, rivelatosi poi inesatto, di “Alain”).

Allen scomparso, il testimone: «L'avevo incontrato a Ventimiglia, lo tenevo per mano ma è scappato. E ho sbagliato» - Pierluigi Dellano ha una villa a Latte, frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lo riporta ilmessaggero.it