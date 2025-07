Jurassic World - La rinascita impedisce il decollo di Superman al boxoffice italiano del weekend

Diversamente che negli USA e in altre zone del mondo, il debutto del nuovo Superman al botteghino italiano del weekend si è dovuto accontentare di un secondo posto, inseguendo Jurassic World: La rinascita, che non molla la vetta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Jurassic World - La rinascita impedisce il decollo di Superman al boxoffice italiano del weekend

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita conquista il 4 luglio - Jurassic World: La Rinascita sta conquistando il pubblico americano, ed il risultato al Box Office USA potrebbe essere monstre.

Jurassic World e il ritorno di un colpo di scena dal passato - Il nuovo film della saga “Jurassic World”, intitolato Jurassic World Rebirth, rappresenta un’importante svolta narrativa, introducendo una storia completamente nuova con un cast di personaggi inediti.

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025 - In Amazon è ora possibile prenotare la nuova edizione limitata della Trilogia Steelbook 4K dedicata a Jurassic World, un’esperienza di collezionismo imperdibile per i maggiori appassionati del franchise.

