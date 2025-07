Assegnazioni provvisorie 2025 26 | chi può fare domanda e in quali casi

Dal 14 al 25 luglio 2025 è possibile presentare le domande per l’ assegnazione provvisoria del personale scolastico. La procedura riguarda docenti di ruolo, personale ATA e personale educativo e si riferisce all’anno scolastico 20252026. L’obiettivo è permettere un trasferimento temporaneo in altra sede per motivi familiari o personali nel rispetto delle condizioni previste dal contratto. Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato possono compilare la domanda sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione Istanze Online, mentre chi è con un contratto a tempo determinato ed ha giĂ superato l’anno di prova o si riserva di superarlo entro il 10 agosto 2025, potrĂ fare domanda in modalitĂ cartacea e inviarla per PEC all’ufficio scolastico di destinazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegnazioni provvisorie 2025/26: chi può fare domanda e in quali casi

