Ha agevolato il caporalato Loro Piana finisce sotto amministrazione giudiziaria

Loro Piana, uno dei marchi simbolo del lusso italiano, √® finita sotto amministrazione giudiziaria per un anno, una misura che non implica un‚Äôaccusa diretta di sfruttamento, ma denuncia una grave negligenza nella gestione della sua filiera produttiva. Il Tribunale di Milano ha imposto questa decisione, accusando la maison di non aver fatto abbastanza per impedire che lungo la sua catena di subappalti si consumassero abusi gravissimi, tra cui il caporalato. Ecco cosa √® accaduto. L'accusa. La societ√†, parte del colosso LVMH controllato dalla famiglia Arnault, non √® stata accusata di aver sfruttato direttamente i lavoratori, ma di aver "colposamente agevolato" lo sfruttamento, in particolare di operai cinesi impiegati in condizioni drammatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - "Ha agevolato il caporalato". Loro Piana finisce sotto amministrazione giudiziaria

