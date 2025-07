Sul ritorno alle urne nuovo attacco di Cremonese | Un delirio totale causato da chi ricorre per vincere e non lo farà mai

Un “delirio totale” in cui versa il Comune di Pescara e causato da chi pensa che “finchĂ© non vinco io si deve rivotare”, ma che “non vincerĂ mai”. Il nuovo attacco nei confronti del di nuovo candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini e riferito al ricorso al Tar (Tribunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: attacco - delirio - totale - causato

Gli attacchi russi con droni e artiglieria in diverse regioni dell'Ucraina hanno causato almeno quattro morti e 36 feriti nella notte di domenica, a Sumy, Kherson, Odessa, Kharkiv e Dnipropetrovsk Vai su Facebook

Sul ritorno alle urne nuovo attacco di Cremonese: Un delirio totale causato da chi ricorre per vincere e non lo farĂ mai; Un guasto informatico ha mandato in tilt trasporti e mercati. Microsoft: risolto.

Sul ritorno alle urne nuovo attacco di Cremonese: "Un delirio totale causato da chi ricorre per vincere e non lo farà mai" - L'assessore comunale con un lungo post critica il ricorso al consiglio di Stato fatto da Carlo Costantini e il centrosinistra tornando a parlare di errori formali e di un atteggiamento che blocca l'en ... Secondo ilpescara.it

“Un attacco terroristico all’Iran”. Il delirio di Fratoianni ... - Lo Stato ebraico ha sferrato il suo attacco contro gli obiettivi nucleari della Repubblica islamica ma per l'esponente di Avs è stato un attacco "unilaterale e terroristico di Israele all'Iran. msn.com scrive