Fiumicino Summer Fest Village | street food birre artigianali e spettacoli sul mare

È entrato nel vivo il Fiumicino Summer Fest Village, il grande evento estivo in corso nel Piazzale Mediterraneo, all’inizio del Lungomare di Fiumicino. Dal 11 luglio al 3 agosto, tutte le sere l’area si trasforma in un vivace villaggio tra sapori, musica e divertimento per tutte le età . Già dal 4 luglio sono attive le giostre, ma il cuore del programma è rappresentato dal Dimensione Birra & Food Festival, l’appuntamento dedicato allo street food di qualità e alle birre artigianali italiane. Un’occasione per scoprire etichette di microbirrifici locali, piatti tipici regionali e specialità gastronomiche da ogni parte d’Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

