Tremendo schianto in scooter | Emanuele Palma muore a 15 anni

Non ce l'ha fatta Emanuele Palma. Il ragazzo di 15 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto giovedì sera a Mugnano, in provincia di Napoli, si è spento nella serata di ieri, domenica 13 luglio, in ospedale. Incidente in scooter a Mugnano (Napoli): morto Emanuele Palma, aveva 15. 🔗 Leggi su Today.it

Emanuele Palma, morto a 15 anni per un incidente con lo scooter a Mugnano. I familiari: non può essere caduto da solo

