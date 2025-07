Lì in tribuna… Cosa faceva mamma Siglinde mentre il figlio Jannik Sinner era in campo a Wimbledon finisce in mondovisione così

Nella cornice mozzafiato del Centre Court di Wimbledon, mentre Jannik Sinner scriveva una delle pagine piĂą epiche del tennis italiano, un volto sugli spalti catturava costantemente l’attenzione delle telecamere: quello di mamma Siglinde. Accanto al figlio nei momenti cruciali della sua carriera, ma sempre defilata, questa volta non ha ceduto alla tensione. A differenza di quanto avvenuto al Foro Italico, dove fu costretta a lasciare lo stadio sopraffatta dall’ansia, a Londra è rimasta fino all’ultimo, affrontando il match con un mix di emozioni trattenute e gesti emblematici. Durante il primo set, perso da Sinner, la tensione era scritta a caratteri cubitali sul volto di Siglinde: si faceva aria col ventaglio, si stringeva la testa fra le mani e si schermava dietro occhiali dalle lenti scure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

