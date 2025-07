Taiwan nuova esercitazione dell' esercito per la difesa dell' isola

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha visitato lunedì una base navale a Kaohsiung per supervisionare un'esercitazione di posa di mine nell'ambito delle esercitazioni militari annuali Han Kuang del Paese. Le truppe hanno anche condotto esercitazioni di trasporto di rifornimenti e di difesa aerea all' aeroporto di Magong mentre sulla costa orientale di Taiwan si sono svolte ulteriori esercitazioni di difesa aerea.

IL MONDO NEL MIRINO – Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea - Taiwan fa spese negli Usa e in Francia. Per aumentare la propria capacità difensiva, Taipei sta lavorando intensamente allo sviluppo di una flotta di droni navali ad alta tecnologia in vista di una possibile invasione da parte della Cina, prevista per il 2027.

Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea - Taipei ha deciso di affidarsi ai giganti statunitensi e francesi The post Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea appeared first on L'IdentitĂ .

Taiwan, esercitazioni militari nelle metropolitane - Il 13 luglio a Taipei è stato simulato un ridispiegamento di truppe e rifornimenti nella metro durante l’annuale esercitazione Han Kuang. Scrive tg24.sky.it