Veronica Fumagalli campionessa del mondo | oro ai mondiali di karate

Veronica Fumagalli non si ferma più. L'atleta dell'ASD Bonsai Karate Shito Ryu di Olginate ha conquistato il titolo mondiale nella categoria All Styles ai 13esimi campionati del mondo di karate organizzati dalla WUKF (World Union Karate Federation) che si sono appena conclusi a Malmo, in Svezia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it